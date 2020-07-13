Квят: русские не встают на колени просто так

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят в очередной раз объяснил свою позицию о преклонении колена перед гонкой в знак борьбы с расизмом.
«Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев футболки. Но вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть очень веская причина… Я против этого, вот и всё.
Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый гонщик, каждый сотрудник Формулы-1 делает то, что считает нужным. Думаю, нет никакого драматизма во всем этом. Для кого-то нормально встать на колено. Хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги. Поэтому у нас всё спокойно. Все сконцентрированы перед гонкой, так что разногласий нет. Просто каждый борется с расизмом по-своему», — сказал Даниил Квят в эфире программы «60 минут».
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