Хэмилтон поздравил первую чернокожую женщину на подиуме Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что на Гран-при Штирии награду команды впервые получала чернокожая женщина.
«Хотел опубликовать это, потому что это очень важный момент. Стефани — мой товарищ по команде. Одна из лучших наших инженеров по жидкостям. В воскресенье она стала первой чернокожей женщиной, поднявшейся на подиум Формулы-1. Это удивительное достижение, и я просто хотел бы поблагодарить её за тяжёлую работу, позитив и страсть к своему делу.
Как и большинство рабочих мест в нашем виде спорта, её роль пользуется большим способом и она была выбрана более чем из 7000 претендентов. Стеф сказала, что хочет вдохновить этим маленьких детей других рас, чтобы они поверили в себя. Не могу с этим не согласиться. Прислушайтесь к этому, вам по силам стать кем угодно», — написал Льюис Хэмилтон в «Инстаграме».
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