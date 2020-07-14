Хэмилтон поздравил первую чернокожую женщину на подиуме Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что на Гран-при Штирии награду команды впервые получала чернокожая женщина.



«Хотел опубликовать это, потому что это очень важный момент. Стефани — мой товарищ по команде. Одна из лучших наших инженеров по жидкостям. В воскресенье она стала первой чернокожей женщиной, поднявшейся на подиум Формулы-1. Это удивительное достижение, и я просто хотел бы поблагодарить её за тяжёлую работу, позитив и страсть к своему делу.



Как и большинство рабочих мест в нашем виде спорта, её роль пользуется большим способом и она была выбрана более чем из 7000 претендентов. Стеф сказала, что хочет вдохновить этим маленьких детей других рас, чтобы они поверили в себя. Не могу с этим не согласиться. Прислушайтесь к этому, вам по силам стать кем угодно», — написал Льюис Хэмилтон в «Инстаграме».