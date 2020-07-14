Уиндзор: Ферстаппен завоевал подиум на болиде, который даже хуже, чем у «Рейсинг Пойнт»

Известный журналист Питер Уиндзор поделился впечатлениями от Гран-при Штирии. Он похвалил пилотаж Макса Ферстаппена, отметив, что подиум «Ред Булл» во многом его личная заслуга, так как болид команды пока уступает не только «Мерседесу», но и «Рейсинг Пойнт».



«Самым запоминающимся моментом в гонке для меня стала борьба Боттаса и Ферстаппена. У обоих были проблемы с машиной. У Валттери — с задней частью болида, у Макса — с передним антикрылом. Кроме того, задние шины на болиде «Ред Булл» были изношены, и Ферстаппен жаловался на управляемость.

Во время первой попытки обгона, казалось, что Валттери проехал мимо с DRS, но Макс смог вернуть второе место. По-настоящему классный пилотаж Ферстаппена, он гонял совершенно не агрессивно. Ему удалось расположить свою машину абсолютно правильно, и у Валттери не было другого выбора, кроме как остаться позади. В конце концов, Боттас был достаточно умён, чтобы обогнать его на круг позже.

Ферстаппен сделал всё, что мог. Он завоевал подиум на болиде, который был, вероятно, даже хуже, чем у «Рейсинг Пойнт», — приводит слова Уиндзора GPblog.