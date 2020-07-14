В «Рено» объяснили, почему не подали протест по болидам «Рейсинг Пойнт» раньше

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски рассказал, почему его команда решила подать протест относительно легальности болидов «Рейсинг Пойнт» лишь после окончания Гран-при Штирии.
«Честно говоря, мы планировали сделать это ещё в Мельбурне, но у нас просто не было возможности. И были причины не подавать протест в первый уик-энд в Австрии. ФИА и руководство Формулы-1 проделали большой объём работы, чтобы собрать всех и возобновить гонки. Мы считаем, что это нужно уважать. Многие команды внесли свой вклад в возобновление чемпионата. И мы просто подумали, что это будет неправильно.
Протест был подан после второй гонки, потому что появилась возможность сделать это, но мы заметили нарушения ещё на тестах в Барселоне», — приводит слова Будковски Motorsport.
- 14 июля 2020
-
09:19
-
08:53
-
00:56
-
00:00
- 13 июля 2020
-
22:59
-
22:08
-
21:00
-
20:25
-
19:41
-
18:22
-
18:00
-
17:10
-
16:36
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
15:58
-
15:04
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
13:34
-
13:21
-
13:05
-
11:35
-
10:53
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:25
-
08:57
-
00:51
-
00:47
-
00:45
- 12 июля 2020
-
23:43