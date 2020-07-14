В «Рено» объяснили, почему не подали протест по болидам «Рейсинг Пойнт» раньше

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски рассказал, почему его команда решила подать протест относительно легальности болидов «Рейсинг Пойнт» лишь после окончания Гран-при Штирии.



«Честно говоря, мы планировали сделать это ещё в Мельбурне, но у нас просто не было возможности. И были причины не подавать протест в первый уик-энд в Австрии. ФИА и руководство Формулы-1 проделали большой объём работы, чтобы собрать всех и возобновить гонки. Мы считаем, что это нужно уважать. Многие команды внесли свой вклад в возобновление чемпионата. И мы просто подумали, что это будет неправильно.

Протест был подан после второй гонки, потому что появилась возможность сделать это, но мы заметили нарушения ещё на тестах в Барселоне», — приводит слова Будковски Motorsport.