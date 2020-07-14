Вольф: мы ещё не увидели весь потенциал «Ред Булл» и «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что после двух этапов рано судить об истинной скорости его команды, как и болидов «Ред Булл».

«Льюис во второй гонке контролировал отрыв. Но лидировать всегда немного легче, чем догонять в потоке «грязного» воздуха. Мы слышали, как Макс признался, что ему было трудно. Льюис сказал то же самое, когда ему приходилось иметь дело с круговыми.

Таким образом, мы могли оценить, на что способен Макс, когда он преследует нас, но мы ещё не увидели весь потенциал «Ред Булл» в условиях лидирования, как и весь потенциал «Мерседеса».

«Мерседес» всегда скептически относится к собственной работе. Мы просто думаем, что она недостаточно хороша. Это похоже на охоту за собой. Это образ мышления команды — никогда не останавливаться на достигнутом. Культура, которую «Мерседес» развил за последние годы. Мы никогда не обвиняем человека, мы всегда виним проблему.

Первая гонка сезона была тому доказательством. Мы выиграли с Валттери, но не смогли финишировать на приемлемой позиции с Льюисом. У нас возникли проблемы, которые грозили сходом двум болидам. Но мы проделали работу и вернулись через неделю очень сильными. Решили проблемы с надёжностью, подготовили очень конкурентоспособный болид, и пилоты показали сильное выступление», — цитирует Вольфа GrandPrix247.