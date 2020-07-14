В «Рено» рассказали, почему их протест касается именно воздухозаборников «Рейсинг Пойнт»

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски рассказал, почему протест его команды в адрес «Рейсинг Пойнт» касается именно тормозных воздухозаборников.



«Прежде всего тормозные воздухозаборники, вошедшие в список, влияют на производительность. Они являются аэродинамически чувствительным компонентом. И довольно важны для контроля температуры шин, что, как мы знаем, сильно влияет на производительность в Формуле-1.



Их конструкция регулируются приложением №6 регламента. Мы считаем, что геометрия тормозных воздухозаборников, используемых «Рейсинг Пойнт», фактически является точной копией проекта «Мерседеса» прошлого года, с некоторыми незначительными изменениями, чтобы адаптировать их под собственный болид.



Но, тем не менее, это не дизайн «Рейсинг Пойнт». Следовательно это не их интеллектуальная собственность. Что прямо запрещено в правилах. Мы не думаем, что возможно копировать внутреннюю геометрию. Кроме того, передача информации о тормозных воздухозаборниках была разрешена в прошлом году. Но в этом сезоне именно этот элемент был внесён в список исключений.



Так что они могли бы обмениваться информацией в прошлом году, но не в этом. Поэтому, если «Рейсинг Пойнт» сейчас используют информацию по болиду «Мерседеса» прошлого сезона, мы утверждаем, что это незаконно», — приводит слова Будковски Motorsport.

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