Тост назвал Ферстаппена лучшим из всех пилотов молодёжной программы «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал об особенностях подготовки молодых гонщиков в программе «Ред Булл». По его мнению, лучшим из них является Макс Ферстаппен.



«Все гонщики, которые входят в состав программы «Ред Булл», должны обладать талантом выше среднего, иначе тренировать их неинтересно. Чем зёрна отличаются от плевел, видно по тому, как они работают с обратной связью. Мы даём пилотам советы, как ехать быстрее. Например притормозить пораньше, чтобы затем быстрее открыть дроссель. Талантливый пилот сразу улавливает это. Мне не нужно было дважды говорить подобное Феттелю, Ферстаппену или Риккардо.

Также важно то, что делает пилот вне трассы. Когда вы достигнете Формулы-1, она должна быть в центре вашей жизни. Вам следует быть самокритичным и постоянно требовать от себя большего. Пилот, который слушает свою подругу на трассе, уже проиграл. Чемпионы слушают команду.

Если уж на то пошло, Ферстаппен мне нравится больше всех других гонщиков, которых я встречал. Благодаря отцу он смог добиться всех этих успехов ещё в молодости. Другой пример — Себастьен Буэми. Он работает усердно и очень дисциплинирован, но в критические моменты его нервы не выдерживают», — цитирует Тоста GPblog.