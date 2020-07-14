Старт сезона в российском дрифте. Самые эффектные фото с RDS Moscow Cup

В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway состоялся Кубок Москвы по дрифту RDS Moscow Cup, который стал первым официальным состязанием под эгидой российской дрифт-серии в 2020 году.
Победителем турнира стал красноярский пилот Дамир Идиятулин на Toyota Altezza, второе место занял представитель Владивостока Илья Фёдоров на Nissan Stagea, а третьим оказался действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий победитель Международного кубка по дрифту FIA IDC Георгий Чивчян из Красноярска на Nissan Silvia S15.
В командном зачёте победил коллектив Fresh Auto Drift Team (Дамир Идиятулин/Фёдор Воробьёв/Денис Мигаль), который по количеству набранных очков обошёл «Лукойл Рейсинг Дрифт Тим» (Никита Шиков/Никита Фетисов) и «Форвард Авто» (Георгий и Владимир Чивчяны).
Лучшие кадры с Кубка Москвы по дрифту RDS Moscow Cup — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.
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