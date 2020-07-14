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Ральф Шумахер: Леклер убил Феттеля политически. В мгновение ока

Ральф Шумахер: Леклер убил Феттеля политически. В мгновение ока
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер считает, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер поступил правильно, дав напарнику Себастьяну Феттелю первым прокомментировать их столкновение на Гран-при Штирии, а затем признав собственную ошибку.

«Должен честно сказать, Леклер кажется умнее Себастьяна в этом отношении. После инцидента он сказал: «Моя ошибка», что звучит гораздо лучше, чем «я был недоволен машиной, поэтому я счастлив, что остался на трассе».

Шарль – хороший парень, но всё ещё может расправить локти и постоять за себя. В команде он убил Себастьяна политически. В мгновение ока. Он удивительно зрелый для своего возраста», — приводит слова Шумахера Planet F1.

Также Ральф оценил слабую форму всей команды «Феррари».

«Это действительно крах исторических масштабов. Невероятно. Так больше продолжаться не может. В „Феррари“ всё должно измениться. Они шли в неправильном направлении в течение многих лет.

Многие требуют изменений на уровне руководства, но я не думаю, что сейчас подходящее время для этого. Перестановки в середине сезона не имеют смысла. Но они должны начать искать кандидатуры. Не может быть никакого «продолжай в том же духе», — добавил Ральф.

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