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Бинотто признал, что «Феррари» могла допустить ошибку в базовом концепте болида 2020 года

Бинотто признал, что «Феррари» могла допустить ошибку в базовом концепте болида 2020 года
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто после неудачного начала сезона заявил, что «Скудерия» могла допустить ошибку при создании базовой концепции болида 2020 года.

«Найти выход из сложившейся ситуации – нетривиальная задача. Мы должны понять природу проблемы, чтобы начать прогрессировать. Она может быть связана с базовой концепцией, которая лежит в основе проекта болида. Поэтому самое важное на данный момент – быть внимательными и анализировать каждую деталь с разных точек зрения», — приводит слова Бинотто GrandPX.

Напомним, в первом Гран-при сезона Шарль Леклер стал вторым, а Себастьян Феттель финишировал на 10-м месте. На втором этапе пилоты «Скудерии» столкнулись между собой в самом начале гонки и были вынуждены сойти с дистанции. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает 5-е место (19 очков).

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