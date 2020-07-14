Бинотто признал, что «Феррари» могла допустить ошибку в базовом концепте болида 2020 года

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто после неудачного начала сезона заявил, что «Скудерия» могла допустить ошибку при создании базовой концепции болида 2020 года.
«Найти выход из сложившейся ситуации – нетривиальная задача. Мы должны понять природу проблемы, чтобы начать прогрессировать. Она может быть связана с базовой концепцией, которая лежит в основе проекта болида. Поэтому самое важное на данный момент – быть внимательными и анализировать каждую деталь с разных точек зрения», — приводит слова Бинотто GrandPX.
Напомним, в первом Гран-при сезона Шарль Леклер стал вторым, а Себастьян Феттель финишировал на 10-м месте. На втором этапе пилоты «Скудерии» столкнулись между собой в самом начале гонки и были вынуждены сойти с дистанции. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает 5-е место (19 очков).
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