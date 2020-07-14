Ральф Шумахер считает, что ФИА стоит признать легальность «розового «Мерседеса»

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что Международная автомобильная федерация (ФИА) должна отклонить протест «Рено» по поводу несоответствия регламенту болида «Рейсинг Пойнт».
«В нынешней ситуации современная Формула-1 должна разрешить такие вещи для небольших команд. Они гораздо эффективнее. Это единственный способ, при котором будет возможность обходиться небольшими бюджетами. У «Рейсинг Пойнт» есть шанс попасть в первую пятёрку, и я думаю, что это здорово. Честно говоря, не могу понять гнев «Рено». У них есть всё необходимое, чтобы просто построить более быстрый болид», — цитирует Ральфа Шумахера GrandPX.
Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».
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