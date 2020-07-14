Боттас показал средний палец круговому на Гран-при Штирии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас был крайне раздосадован тем, что на Гран-при Штирии круговые активно вели борьбу между собой и не желали пропускать его долгое время. Когда финн всё-таки смог пройти неуступчивых коллег, он в гневе показал средний палец. Досталось Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео». Этот момент попал в трансляцию.



«Я не знаю, показывали ли это по телевизору, но у меня были очень серьёзные проблемы с трафиком. Это довольно шокирующе. Иногда я проводил больше круга за ними, им махали синими флагами, но никто не уходил в сторону. Эти парни боролись между собой прямо перед моим носом. Их не особо заботили синие флаги. Я надеюсь, это будет рассмотрено», — заявил позже Боттас.

Фото доступно на странице Ф-1 в «Твиттере».