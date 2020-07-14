Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас показал средний палец круговому на Гран-при Штирии

Боттас показал средний палец круговому на Гран-при Штирии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас был крайне раздосадован тем, что на Гран-при Штирии круговые активно вели борьбу между собой и не желали пропускать его долгое время. Когда финн всё-таки смог пройти неуступчивых коллег, он в гневе показал средний палец. Досталось Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео». Этот момент попал в трансляцию.

«Я не знаю, показывали ли это по телевизору, но у меня были очень серьёзные проблемы с трафиком. Это довольно шокирующе. Иногда я проводил больше круга за ними, им махали синими флагами, но никто не уходил в сторону. Эти парни боролись между собой прямо перед моим носом. Их не особо заботили синие флаги. Я надеюсь, это будет рассмотрено», — заявил позже Боттас.

Фото доступно на странице Ф-1 в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020