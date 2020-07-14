ФИА позвала боссов «Рено» и «Рейсинг Пойнт» на пресс-конференцию на фоне спора их команд

Стало известно расписание пресс-конференций Формулы-1 в преддверии Гран-при Венгрии, который пройдёт с 17 по 19 июля на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште.



В четверг на виртуальной пресс-конференции, по традиции нынешнего сезона, будут присутствовать все пилоты, и они по очереди ответят на вопросы журналистов.



Интересным выглядит состав пятничной пресс-конференции. В первой тройке участников оказались руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр, руководитель «Рено» Сириль Абитебуль и руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто. Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест на болиды «Рейсинг Пойнт». Что касается Маттиа Бинотто, то в последние дни в СМИ появились слухи о его скором увольнении из-за несоответствия результатов.



Второй тройкой участников пресс-конференции в пятницу, 17 июля, станут Джеймс Эллисон («Мерседес»), Пьер Ваше («Ред Булл») и Хеви Пухолар («Альфа Ромео»).