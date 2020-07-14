Себастьян Феттель: моё будущее не решено

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал слухи о возможном переходе в «Астон Мартин».



«Моё будущее всё ещё открыто. Ничего не решено. Даже через год многое будет возможно. Единственное, что могу сказать точно, сделаю всё от меня зависящее, чтобы подняться выше текущего положения дел с „Феррари“ к концу сезона», — приводит слова Феттеля F1-Insider.



Немецкая пресса сообщила, что Феттель может продолжить карьеру в «Рейсинг Пойнт». По мнению экс-пилота Герхарда Бергера, стороны уже могли договориться о контракте.



По информации источника, Феттель может заменить Переса — в контракте мексиканского гонщика есть пункт, согласно которому его соглашение может быть выкуплено до 31 июля: если команда примет решение об увольнении пилота, она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему неустойку в размере $ 1 млн.