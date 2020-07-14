ФИА запретила Вольфу носить защитный щиток вместо маски

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что международная автомобильная федерация запретила ему носить защитный щиток вместо маски.
«Мой щиток не был хорошо воспринят ответственными лицами в ФИА. Он не соответствует требованиям. Вот почему я вернулся к маскам, которые все носят. Теперь постоянно ношу маску. Они обычно классифицируются как более эффективные, потому что лучше запечатаны, чем козырек, который открыт сбоку и снизу. Щиток непригоден для сторонней защиты, даже если он приносит некоторые преимущества владельцу.
Правила есть правила. Счастлив, что мы имеем возможность участвовать в гонках. Если всем приходится носить эти памперсы на носу, я тоже буду это делать. В любом случае, маски в паддоке пока никто не отменял», ─ приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
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