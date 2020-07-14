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ФИА запретила Вольфу носить защитный щиток вместо маски

ФИА запретила Вольфу носить защитный щиток вместо маски
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что международная автомобильная федерация запретила ему носить защитный щиток вместо маски.

«Мой щиток не был хорошо воспринят ответственными лицами в ФИА. Он не соответствует требованиям. Вот почему я вернулся к маскам, которые все носят. Теперь постоянно ношу маску. Они обычно классифицируются как более эффективные, потому что лучше запечатаны, чем козырек, который открыт сбоку и снизу. Щиток непригоден для сторонней защиты, даже если он приносит некоторые преимущества владельцу.

Правила есть правила. Счастлив, что мы имеем возможность участвовать в гонках. Если всем приходится носить эти памперсы на носу, я тоже буду это делать. В любом случае, маски в паддоке пока никто не отменял», ─ приводит слова Вольфа Motorsport-Total.

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