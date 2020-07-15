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Бриаторе посоветовал «Феррари» пожертвовать не только нынешним сезоном, но и следующим

Бриаторе посоветовал «Феррари» пожертвовать не только нынешним сезоном, но и следующим
Авто / Формула-1 0

Экс-руководитель команд Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал неудачи «Феррари» и порекомендовал команде сделать ставку на подготовку к новому техническому регламенту чемпионата мира.

«Команде не хватает лидера. Там много молодых людей, допущено много ошибок. После ди Монтедземоло они творили ерунду. Нужно понимать Формулу-1. Стоило подождать с объявлением насчёт пилотов. Ты можешь иметь опцион на гонщика, но я бы не стал ничего решать после одной или двух гонок: нужен был мотивированный Феттель. Ну а если машина очень медленная, то проблема не только в пилоте. На месте Бинотто я бы бросил этот год, равно как и следующий, и думал о развитии машины на сезон-2022 с новыми правилами. Я бы ни на секунду не сомневался в таком решении», — приводит слова Бриаторе Tuttosport.

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