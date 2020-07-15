Хэмилтон — о роботах-тележках на подиуме: лучше бы трофей мне просто бросили

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас поделились мнением об автоматизированной системе награждения при помощи специальных радиоуправляемых роботов.
«Это было очень странно, лучше бы уж тогда трофей мне бросили. Безусловно, с моей точки зрения это перебор. Всех тестировали на коронавирус, люди продолжают носить перчатки и всё такое. Это очень необычное время, нет никакой атмосферы, когда ты выходишь из болида. Это показывает, насколько большую роль играют болельщики, которых мне очень не хватает», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.
«Думаю, что это прикольно. Я видел такие штуки в гонке Формулы-3 или Формулы-2, пилотам приходилось покидать подиум, чтобы забрать приз. Трофей сам едет тебе в руки, это довольно забавно», — добавил Валттери Боттас.
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