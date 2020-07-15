Бриаторе предложил «Феррари» оштрафовать Леклера и Феттеля

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе раскритиковал пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля за столкновение на Гран-при Штирии. По его мнению, «Скудерия» должна оштрафовать обоих гонщиков, чтобы охладить их пыл и заставить уважительно относиться к команде.
«Ошибку определённо допустил Леклер, который пытался отыграть позицию, не имея должного пространства. Феттель знает, что уйдёт в конце сезона и не будет помогать Шарлю, но в этом эпизоде он не думал, что кто-то пойдёт в атаку на него. Это была катастрофа.
Нужно уважать инженеров и механиков, а также цвета такой команды, как «Феррари». В этой позиции не было никакого смысла рисковать. Нужна небольшая дисциплина. Болид принадлежит не пилоту, а команде. Эти ребята должны уважать чужую работу. Я бы выписал им штраф в 5-10%. Это единственный способ урезонить их – залезть в карман гонщиков», — приводит слова Бриаторе испанская Marca.
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