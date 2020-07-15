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Стролл уже предложил Феттелю контракт, гонщик его пока не подписал

Стролл уже предложил Феттелю контракт, гонщик его пока не подписал
Авто / Формула-1 0

Владелец команды «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл провёл переговоры с Себастьяном Феттелем, утверждает Motorsport-Total. Функционер пригласил четырёхкратного чемпиона мира в свой загородный дом, который находится в Гштаде (Швейцария), там он предложил действующему пилоту «Феррари» проект контракта с «Астон Мартин», именно такое название со следующего сезона будет носить «Рейсинг Пойнт».

Как сообщают немецкие журналисты, Феттель ознакомился с предложением, но пока не подписал договор.

Накануне издание Bild сообщило, что Феттель может заменить в гоночном коллективе Лоуренса Стролла мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, согласно которому соглашение может быть выкуплено до 31 июля — если команда примет решение об увольнении пилота. Она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему многомиллионную неустойку.

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