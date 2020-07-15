Уиндзор считает, что «гонщиком дня» на Гран-при Штирии можно было назвать Албона

Многие раскритиковали пилота «Ред Булл» Александера Албона после Гран-при Штирии за большой проигрыш напарнику Максу Ферстаппену. Однако известный журналист Питер Уиндзор считает, что это было сделано напрасно. Он похвалил Албона за борьбу с Серхио Пересом. И выразил мнение, что именно Алекс, а не пилот «Рейсинг Пойнт» мог получить звание «гонщик дня».
«Думаю, есть ещё один пилот, который мог бы стать «гонщиком дня». Это Албон. Можно было подумать, что его обгон Пересом — вопрос времени, что Алекс станет подсадной уткой, но он не дал Серхио ни дюйма пространства.
Албон был великолепен в защите. Это ново. Раньше мы такого не видели в его исполнении. Могу себе представить, как это расстраивает Переса. Серхио сам очень хорош в защите, вероятно, он думал, что справится с Албоном за пару кругов. Алекс защищался под огромным давлением на болиде, которым было трудно управлять. Сильный результат в его исполнении», — цитирует Уиндзора GPblog.
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