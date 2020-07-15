Гасли: думаю, трасса в Венгрии может лучше подойти болидам «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги первых двух гонок сезона на австрийском «Ред Булл Ринге», а также поделился ожиданиями относительно предстоящего Гран-при Венгрии.

«Я мог бы подвести итог двух первых этапов следующим образом: первая гонка — хороший результат, вторая гонка — отличная квалификация, но разочаровывающий результат. В целом, у меня позитивное чувство после стартовых Гран-при. Однако нам предстоит ещё много работы, если мы хотим финишировать в первой десятке на регулярной основе.

Это было неплохое начало сезона, и мы уже видели некоторые признаки прогресса между первыми двумя этапами. У нас было новое переднее крыло для Гран-при Штирии, и думаю, что оно помогло с точки зрения повышения производительности.

Теперь мы должны продолжать упорно работать и двигаться в правильном направлении. В ближайшие несколько недель отдел развития должен представить что-то позитивное, чтобы помочь нам бороться с конкурентами в середине пелотона.

Люди говорят, что на этапе в «Венгрии» всё решает субботняя квалификация, что отчасти верно. Но дело обстоит не так, как в Монако. На «Хунгароринге» есть несколько мест для обгонов. Это одна из моих любимых трасс, так что этап будет один из самых ярких моментов сезона для меня.

По сравнению с Австрией будет большая перемена в плане настроек болида. Нужно посмотреть, как мы поедем на более извилистой трассе с меньшим количеством прямых участков. Я думаю, что она может подойти нам лучше», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».