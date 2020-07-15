Гасли: думаю, трасса в Венгрии может лучше подойти болидам «Альфа Таури»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги первых двух гонок сезона на австрийском «Ред Булл Ринге», а также поделился ожиданиями относительно предстоящего Гран-при Венгрии.
«Я мог бы подвести итог двух первых этапов следующим образом: первая гонка — хороший результат, вторая гонка — отличная квалификация, но разочаровывающий результат. В целом, у меня позитивное чувство после стартовых Гран-при. Однако нам предстоит ещё много работы, если мы хотим финишировать в первой десятке на регулярной основе.
Это было неплохое начало сезона, и мы уже видели некоторые признаки прогресса между первыми двумя этапами. У нас было новое переднее крыло для Гран-при Штирии, и думаю, что оно помогло с точки зрения повышения производительности.
Теперь мы должны продолжать упорно работать и двигаться в правильном направлении. В ближайшие несколько недель отдел развития должен представить что-то позитивное, чтобы помочь нам бороться с конкурентами в середине пелотона.
Люди говорят, что на этапе в «Венгрии» всё решает субботняя квалификация, что отчасти верно. Но дело обстоит не так, как в Монако. На «Хунгароринге» есть несколько мест для обгонов. Это одна из моих любимых трасс, так что этап будет один из самых ярких моментов сезона для меня.
По сравнению с Австрией будет большая перемена в плане настроек болида. Нужно посмотреть, как мы поедем на более извилистой трассе с меньшим количеством прямых участков. Я думаю, что она может подойти нам лучше», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 15 июля 2020
-
12:58
-
12:31
-
11:37
-
11:13
-
10:57
-
10:50
-
09:15
-
08:54
-
00:52
-
00:39
- 14 июля 2020
-
23:58
-
22:52
-
21:07
-
20:08
-
18:52
-
17:20
-
16:25
-
15:58
-
15:36
-
14:48
-
14:20
-
13:47
-
13:15
-
12:36
-
11:17
-
10:46
-
09:57
-
09:19
-
08:53
-
00:56
-
00:00
- 13 июля 2020
-
22:59
-
22:08
-
21:00
-
20:25