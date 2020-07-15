Марко: «Ред Булл» и «Хонду» поразила мощность «Мерседеса»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что его команда и мотористы «Хонды» удивлены работой «Мерседеса» в плане доводки силовой установки. По его словам, конкуренты совершили значительный прорыв в межсезонье.

«Нас поразила такая мощность силовой установки «Мерседес». Мы не отставали от лидеров в первой гонке в Австрии только потому, что было на 10 градусов теплее, но на втором этапе у нас просто не было шансов. Необходимо внимательно это изучить. Преимущество, которое у нас было на большой высоте, испарилось. Возможно, это связано с тем фактом, что в «Хонде» стали использовать новую турбину. Выясним в Будапеште. Суть в том, что начало сезона потрясло нас», — приводит слова Марко GrandPX со ссылкой на газету Kleine Zeitung.



Также специалист отметил, что при не слишком жаркой погоде «Мерседес» использует полный ресурс силовой установки.



«При температуре воздуха от 20 до 22 градусов «Мерседес» может работать на полную мощность. Улучшение их показателей по сравнению с прошлым годом удивительны. Потрясающая работа с их стороны. Это удивило и «Ред Булл», и «Хонду». В поворотах мы примерно на одном уровне. Но на прямых мы теряем около четырёх десятых.



Настройка нашей машины более сложная, управлять ею труднее. Но у болида есть потенциал, мы большая команда с очень хорошим персоналом. Гонок, чтобы побороться, по-прежнему более чем достаточно», — добавил Марко.