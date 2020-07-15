Знаменитая пилотесса получила тяжёлые травмы во время тестов во Франции

Знаменитая пилотесса, экс-участница чемпионата ChampCar и Формулы-Е Кэтрин Легг получила тяжёлые травмы в результате аварии на тестах Европейской серии Ле-Ман (ELMS) на французском автодроме «Поль-Рикар». Об этом сообщает Motorsport.



40-летняя британка потеряла управление в скоростном правом повороте и разбила машину Richard Mille Racing ORECA-Gibson 07 LMP2, которую она делит с другой девушкой – тест-пилотом «Альфа Ромео» Татьяной Кальдерон.



Сессия была остановлена красными флагами, чтобы извлечь Легг из машины, принадлежащей команде Signatech. Пилотессу доставили в окружной медицинский центр для оценки травм. Ей был поставлен диагноз: перелом левой ноги и правого запястья. Впоследствии Легг транспортировали на вертолёте в больницу Святой Анны в соседний Тулон.



В заявлении ELMS подчёркивается, что Легг была в сознании, когда её извлекали из машины, её травмы не опасны для жизни.



Легг, Кальдерон и пилотесса Формулы-3 София Флёрш готовятся к участию в серии ELMS и гонке «24 часа Ле-Мана» в рамках программы ФИА «Женщины в автоспорте».



Флёрш в эти выходные примет участие в очередном этапе Формулы-3 в Венгрии.