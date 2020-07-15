Бакстон: Феттель и Перес — настоящий состав мечты

Журналист Уилл Бакстон поделился мнением о возможном переходе Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».



«Когда на прошлой неделе я спросил Отмара Зафнауэра о составе на следующий год, он уклонился от ответа и сказал, что команда довольна своим составом в нынешнем сезоне. Нам будет о чём поговорить на пресс-конференции в пятницу. Не думаю, что „Рейсинг Пойнт“ может себе позволить расстаться с Пересом. В таком случае их ждёт большая неустойка, а они потеряют талантливого пилота. Если они и предлагают место Феттелю, то это место Стролла. Но именно поэтому предложения может и не быть.



Перес является одним из самых быстрых и стабильных гонщиков в середине пелотона. Его будет дорого менять как со спортивной, так и с финансовой точки зрения. Но я по-прежнему считаю, что „Астон Мартин“ — идеальная команда для Феттеля, а пара пилотов Феттель и Перес — настоящий состав мечты», — написал Уилл Бакстон в своём «твиттере».