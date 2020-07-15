Хаккинен: для Леклера важно извлечь урок из аварии с Феттелем

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о ситуации в «Феррари».



«Сейчас в Маранелло тревожные времена, а ошибки пилотов никак этому не помогают. У меня была такая ситуация в Австрии в 1999 году, когда Дэвид Култхард задел меня в первом повороте и это привело к развороту. Не стоит так бороться с напарником, но мы тогда смогли продолжить гонку и финишировать на подуиме.



Столкновение Феттеля и Леклера привело к тому, что оба сошли с дистанции. Я уже говорил, что отложенный старт сезона приведёт к ошибкам пилотов, но у Шарля не было никаких шансов на обгон в том повороте. Это была ошибка. И для Шарля было очень профессионально публично извиниться перед Себастьяном и командой, однако гораздо важнее извлечь из этого урок.



Когда машине неконкурентоспособна, в тесты в ходе сезона запрещены крайне важно использовать гонку для сбора данных. „Феррари“ в итоге оказалась пятой после двух гонок. Это очень сложный момент для итальянской команды», — написал Мика Хаккинен в своей колонке на Unibet.