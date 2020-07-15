Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хаккинен: для Леклера важно извлечь урок из аварии с Феттелем

Хаккинен: для Леклера важно извлечь урок из аварии с Феттелем
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о ситуации в «Феррари».

«Сейчас в Маранелло тревожные времена, а ошибки пилотов никак этому не помогают. У меня была такая ситуация в Австрии в 1999 году, когда Дэвид Култхард задел меня в первом повороте и это привело к развороту. Не стоит так бороться с напарником, но мы тогда смогли продолжить гонку и финишировать на подуиме.

Столкновение Феттеля и Леклера привело к тому, что оба сошли с дистанции. Я уже говорил, что отложенный старт сезона приведёт к ошибкам пилотов, но у Шарля не было никаких шансов на обгон в том повороте. Это была ошибка. И для Шарля было очень профессионально публично извиниться перед Себастьяном и командой, однако гораздо важнее извлечь из этого урок.

Когда машине неконкурентоспособна, в тесты в ходе сезона запрещены крайне важно использовать гонку для сбора данных. „Феррари“ в итоге оказалась пятой после двух гонок. Это очень сложный момент для итальянской команды», — написал Мика Хаккинен в своей колонке на Unibet.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020