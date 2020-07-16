Ожье хочет остаться в WRC ещё на один год. Ранее он обещал завершить карьеру в 2020-м

Чемпион мира по ралли Себастьен Ожье заявил, что планирует остаться в чемпионате WRC ещё на один сезон. Он заявлял, что завершит карьеру в 2020 году.
«Сезон-2020 сложный (чемпионат возобновится только в сентябре — Прим. «Чемпионата»), так что планирую провести ещё один сезон. Это не определено. У меня контракт на один год, но мы обсуждаем этот момент с командой. Хочу посмотреть, как будет организован сезон-2021. Если будут сомнения, что мы сможем сделать в ближайшие пять месяцев, уверен, что следующий чемпионат будет отличаться не меньше, чем этот, от тех, что мы знали до этого.
Вероятно, ситуация с коронавирусом не закончится 31 декабря 2020 года. Нам придётся иметь дело с темтами. Сейчас мы не можем сказать, что новости обнадёживают. Дело не в том, что они беспокоят, их просто нет. По сравнению с другими профессиональными дисциплинами возникает вопрос: а действительно ли ралли — профессиональный спорт?» — приводит слова Ожье Auto Hebdo.
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