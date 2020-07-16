Вольф опасается скорости «Ред Булл» в Венгрии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии, отметив, что его пилотам предстоит упорная борьба с «Ред Булл», так как болиды австрийской команды хорошо выглядят в медленных поворотах.
«Следующая гонка в Венгрии будет проходить по другому сценарию, нежели этапы в Австрии, и мы ожидаем упорной борьбы. «Хунгароринг» всегда подходил «Ред Булл». В этом году они снова показали свою силу в медленных поворотах, так что их будет очень трудно победить. Учитывая изменения календаря в сезоне-2020, «Хунгароринг» должен стать трассой с максимальным уровнем прижимной силы. Будет интересно посмотреть, чей аэропакет лучше. Первые два этапа в этом году были очень интересными. Я с нетерпением жду ещё одного захватывающего гоночного уик-энда», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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