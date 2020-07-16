Албон рассказал, почему ему нравится быть напарником Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Александер Албон рассказал, как относится к работе в качестве напарника Макса Ферстаппена.
«Я знаю, что быть на моём месте нелегко. Каждый может сделать такой вывод. Но для меня это просто вопрос о преодолении. Как ты справляешься с этим давлением, делаешь работу лучше, чем другие люди, которые были на этом месте до тебя.
Речь идёт о том, чтобы не слушать, что пишут и говорят в СМИ. Преследовать свои личные цели. Ты не должен оглядываться через плечо. Нужно иметь тесную связь с людьми, которые могут повлиять на твой темп – гоночным и техническим инженерами. Важно убедиться, что вы остаётесь в своём «пузыре». Ничто извне не должно влиять на работу. Вам следует сосредоточиться на единственной вещи, которая имеет значение, — на вашей производительности.
Люди воспринимают, что быть напарником Макса — негативный момент. Но я смотрю на это иначе. Нет более хорошего способа стать лучше, чем выступать против одного из лучших», — приводит слова Албона GPblog.
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