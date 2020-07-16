Марко рассказал, что ждёт Формулу-1, если «розовый «Мерседес» признают легальным

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что Формула-1 потеряет в своей уникальности, если Международная автомобильная федерация (ФИА) признает законным болид команды «Рейсинг Пойнт», который окрестили «розовым «Мерседесом».



«Если «Рейсинг Пойнт» и «Мерседесу» разрешат играть в эту игру, то в следующем году у нас будет восемь «Мерседесов», шесть «Феррари», четыре «Ред Булл» и два «Рено» на трассе», — приводит слова Марко сайт GPblog со ссылкой на немецкий канал Sport 1.



Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».