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Марко рассказал, что ждёт Формулу-1, если «розовый «Мерседес» признают легальным

Марко рассказал, что ждёт Формулу-1, если «розовый «Мерседес» признают легальным
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что Формула-1 потеряет в своей уникальности, если Международная автомобильная федерация (ФИА) признает законным болид команды «Рейсинг Пойнт», который окрестили «розовым «Мерседесом».

«Если «Рейсинг Пойнт» и «Мерседесу» разрешат играть в эту игру, то в следующем году у нас будет восемь «Мерседесов», шесть «Феррари», четыре «Ред Булл» и два «Рено» на трассе», — приводит слова Марко сайт GPblog со ссылкой на немецкий канал Sport 1.

Напомним, после Гран-при Штирии команда «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса».

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