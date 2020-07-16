Прост не видит у Ферстаппена шансов на титул в ближайшее время

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и советник «Рено» Ален Прост выразил мнение, что у Макса Ферстаппена практически нет шансов побороться с Льюисом Хэмилтоном за титул в ближайшие два года. По его мнению, единственным, кто сможет бросить вызов британцу, станет его напарник Валттери Боттас.
«Чем стабильнее положение Льюиса в команде, тем увереннее он чувствует себя в обычной жизни. Вы можете видеть, как Хэмилтон прогрессирует. Обыграть Льюиса в чемпионате мира, особенно с той машиной и командой, которые у него есть, будет очень сложно. Почти невозможно в обычных условиях.
Сейчас у него шесть титулов, так что я сказал бы, что он легко может взять восемь. Не знаю, кто ещё может победить в этом году – возможно, Валттери. Всё зависит от того, сколько гонок будет. Если одна или две из них будут упущены из-за технических проблем мы никогда не узнаем, что могло бы быть. Но у них одинаковые болиды.
Не думаю, что болид другой команды сможет опередить «Мерседес» в этом и следующем сезоне. Что будет потом, я не знаю. Возможно, это удастся «Рено», – приводит слова Проста GPblog.
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