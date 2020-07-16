Экс-президент Мексики стал участником акции в поддержку Переса

Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон присоединился к флешмобу в социальных сетях, который направлен на поддержку его соотечественника, пилота Формулы-1 Серхио Переса.
Мексиканские пользователи начали публиковать записи с хештегом «Оставьте Чеко» (#KeepCheco), призывая руководство команды «Рейсинг Пойнт» не отдавать место Серхио в болиде четырёхкратному чемпиону Себастьяну Феттелю.
«Это может быть последний сезон в «Рейсинг Пойнт» и даже в Формуле-1 для Серхио Переса. Его последний шанс выиграть Гран-при. Хотя он более хороший пилот с прекрасными результатами, с приходом Себастьяна Феттеля трудно представить, что из команды уберут его напарника – сына владельца. Поэтому поклонники продвигают тег #KeepCheco в соцсетях», — написал Кальдерон на своей странице в «Твиттере».
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