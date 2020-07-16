Российская модель: Хэмилтон ухаживал за мной, но потом мы стали просто дружить

Российская модель Mavrin Models Виктория Одинцова рассказала об отношениях с пилотом «Мерседеса», шестикратным чемпионом Формулы-1 из Великобритании Льюисом Хэмилтоном.

«Впервые мы увиделись в Барселоне. Мы подружились с Льюисом ещё года три-четыре назад, я общаюсь с ним, поддерживаю связь, у нас отличные отношения. Мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками – ни больше ни меньше.

У нас было разное общение, в какой-то момент оно было более романтическим. Ухаживал ли он за мной? Ну да. Но потом как-то так сложилось, я живу в России, он где-то там, и мы начали просто дружить. Сейчас он просто очень хороший знакомый. Это не тот человек, про которого я могу рассказать какие-то истории. Мы познакомились в «Инстаграме» и продолжаем общаться. Это максимум, что я могу сказать», – отметила Одинцова в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV.