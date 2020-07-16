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Ферстаппен: в пелотоне много гонщиков, которые медленнее Хюлькенберга

Ферстаппен: в пелотоне много гонщиков, которые медленнее Хюлькенберга
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен надеется, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг сможет вернуться в Формулу-1, несмотря на то что большинство команд уже определились с составом на сезон-2021.

«Нико всё ещё является частью паддока. У нас в пелотоне много гонщиков, которые, я думаю, медленнее, чем Хюлькенберг. Он отличный парень», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

В конце 2019 года Хюлькенберг покинул команду «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших.

В ближайшее время Нико выступит в качестве приглашённого пилота на этапе турингового чемпионата ADAC GT Masters на «Нюрбургринге». Это будет его первое официальное соревнование после ухода из Формулы-1. Хюлькенбергу предстоит пилотировать Lamborghini Huracán GT3 Evo. Соревнования пройдут с 15 по 16 августа.

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