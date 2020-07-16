Ферстаппен: в пелотоне много гонщиков, которые медленнее Хюлькенберга

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен надеется, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг сможет вернуться в Формулу-1, несмотря на то что большинство команд уже определились с составом на сезон-2021.
«Нико всё ещё является частью паддока. У нас в пелотоне много гонщиков, которые, я думаю, медленнее, чем Хюлькенберг. Он отличный парень», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
В конце 2019 года Хюлькенберг покинул команду «Рено» и Формулу-1 в целом, так ни разу и не попав в тройку лучших.
В ближайшее время Нико выступит в качестве приглашённого пилота на этапе турингового чемпионата ADAC GT Masters на «Нюрбургринге». Это будет его первое официальное соревнование после ухода из Формулы-1. Хюлькенбергу предстоит пилотировать Lamborghini Huracán GT3 Evo. Соревнования пройдут с 15 по 16 августа.
- 16 июля 2020
-
17:50
-
17:00
-
16:49
-
16:21
-
16:11
-
15:43
-
15:31
-
14:28
-
14:04
-
12:32
-
11:41
-
11:22
-
10:57
-
10:18
-
09:36
-
09:24
-
08:55
-
08:38
-
00:00
- 15 июля 2020
-
22:50
-
21:55
-
20:52
-
20:00
-
18:57
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:45
-
15:06
-
14:11
-
12:58
-
12:31
-
11:37
-
11:13
-
10:57