Перес отреагировал на слухи о замене на Феттеля и рассказал об интересе других команд

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сообщил, что у него есть контракт на следующий сезон с «Рейсинг Пойнт», однако подтвердил, что с ним связалась одна из команд на фоне слухов о его возможной замене на Себастьяна Феттеля.
«Насколько мне известно, я остаюсь в команде. Думаю, что ответ на вопрос мы получим только со временем. У меня есть контракт. Посмотрим, что будет в ближайшие недели. С моей точки зрения, у меня есть контракт с командой, и я верю в будущее коллектива. Слухи о Феттеле просто часть игры. Команда сделала хороший шаг вперёд. Хорошо, когда с командой связывают громкие имена, это означает, что мы делаем хорошую работу, и, думаю, команде стоит гордиться этим. Я в Формуле-1 уже 10 лет и привык к этому.
Думаю, что Феттель — большое имя в автоспорте, и он сделал многое за свою карьеру. Ни для кого не секрет, что ему везло с машинами, но это не умаляет его успеха. Думаю, он привлекательное имя для команды.
В Формуле-1 никогда не знаешь наверняка. Даже до старта гонки не знаешь наверняка, участвуешь ли в гонках. У меня есть контракт. В течение последней недели, пока ходили слухи, со мной связалась команда в паддоке. Я не буду называть кто. Также были другие команды в других сериях, что было довольно неожиданно, потому что у меня действительно есть контракт на следующий сезон», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.
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