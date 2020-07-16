Албон: не стоит паниковать из-за отставания от Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Александер Албон считает, что не стоит начинать паниковать из-за его большого отставания от напарника Макса Ферстаппена.
«Отставание стало следствием неудачного старта в гонке, что стало основной проблемой. Не думаю, что стоит из-за этого паниковать. Речь о том, кто лучше контролирует расход шин и знает, когда нужно атаковать, а когда нет. Вот в чём дело на данный момент. Я думаю, что, когда я почувствую себя комфортно в болиде, темп придёт.
Что касается прессинга, то ничего не изменилось. Формула-1 — это Формула-1, здесь каждый пилот находится под давлением. Я знаю, что должен хорошо выполнять свою работу, но я делаю это с восьми лет, так что для меня ничего не изменилось», — приводит слова Александера Албона RaceFans.
Напомним, по итогам Гран-при Штирии Александер Албон финишировал четвёртым, а в ходе гонки его отставание от Макса Фетстаппена достигало 40 секунд.
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