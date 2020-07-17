Формула-1. Гран-при Венгрии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 17 июля, на стационарной трассе «Хунгароринг» в Будапеште состоятся пятничные тренировки третьго этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.



После второго этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Венгрии Формулы-1