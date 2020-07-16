Андретти — о борьбе с расизмом в Ф-1: Хэмилтон создаёт проблему, которой не существует

Чемпион Формулы-1 и победитель «500 миль Индианаполиса» Марио Андретти заявил, что он не понимает причин деятельности Льюиса Хэмилтона против расизма.
«Я уважаю Льюиса, но не понимаю, зачем превращаться в кого-то воинственного? Думаю, он претенциозен. Кажется, создаётся проблема, которой на самом деле не существует. Команда покрасила болид в чёрный. Я не понимаю, что это даст. Я встречал пилотов разных рас, с разным бэкграундом и всегда встречал их с открытым сердцем. В автоспорте неважен цвет кожи, важно заслужить место результатами и это правильно для каждого пилота.
Я бы хотел не смешивать политику и спорт. Для всего есть своё место и время, в том числе и для выражения своего мнения. Случай в NASCAR с Баббой Уолласом стал чем-то большим, чем должен. Такое случается, когда политика превыше всего», — приводит слова Андретти SoyMotor.
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