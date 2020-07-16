Квят — о Феттеле: думаю, он адаптируется в команде средней группы

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят полагает, что четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель сможет адаптироваться к выступлениям в команде из средней группы.

«Думаю, он сможет адаптироваться, как в своё время Кими Райкконен. Для него переход в „Альфа Ромео“ не стал серьёзной проблемой. Думаю, так будет и в случае с Себастьяном.



Не важно, выступаешь в лидирующей команде или в команде средней группы, задача не меняется – выжать максимум из машины, а Себастьян в этом хорош», — приводит слова россиянина F1News.

Напомним, Феттель проводит последний сезон в составе «Феррари». В 2021 году его место в «Скудерии» займёт Карлос Сайнс. У Себастьяна нет контракта на следующий сезон, но в СМИ ходят слухи, что вскоре он подпишет соглашение с «Рейсинг Пойнт».