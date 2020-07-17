Хьюз назвал причины, по которым «Феррари» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил

Известный обозреватель Марк Хьюз назвал причины, по которым двигатель «Феррари» заметно сдал по сравнению с минувшим сезоном, связав это с директивами ФИА. Эксперт отметил, что по данным GPS в квалификационном режиме «Скудерия» уступает «Мерседесу» 50 лошадиных сил, сообщает The Race.

Хьюз убеждён, что слабость мотора «Феррари» связана с ограничениями по расходу топлива, использованию энергии ERS и сжиганию масла.

Неконкурентоспособность в квалификационных сессиях связана с тем, что в соответствующем режиме командами используется определённая топливная смесь, которая приводит к повышению теплоотдачи. При прежних инструкциях ФИА в Маранелло находили способ справляться с этим, повышая скорость потока топлива. Теперь такой возможности нет, что привело к проблемам в работе системы охлаждения.

В команде рассчитывают устранить проблемы за счёт обновлений, но понимают, что полностью этого сделать не удастся. Первые плоды работы в этом направлении в «Феррари» надеются увидеть на Гран-при Великобритании, когда поменяют расположение радиатора. Вместе с тем, по словам Хьюза, серьёзных изменений в работе мотора итальянской команды не стоит ждать до 2021 года, так как в нынешнем сезоне дорабатывать установку можно лишь с целью повышения её надёжности.