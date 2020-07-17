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Феттель не верит, что обновления помогут «Феррари» существенно прибавить

Феттель не верит, что обновления помогут «Феррари» существенно прибавить
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что не ждёт существенного прогресса в работе болида от обновлений, подготовленных к Гран-при Венгрии.

«Мы знаем, что обновления работают. Нам бы хотелось, чтобы они поменяли расклад сил, но пока не похоже, что это так. Но нужно посмотреть, как мы будем выглядеть в гоночных условиях. Будет интересно понять, где наша машина окажется в день тренировок, а особенно в день гонки», — приводит слова немецкого пилота Autosport.

Напомним, часть аэродинамических новинок «Феррари» опробовали уже на Гран-при Штирии, ещё часть будет представлена на Гран-при Венгрии.

На Гран-при Штирии пилоты «Феррари» не набрали ни одного очка. Себастьян Феттель и Шарль Леклер сошли с дистанции на первом круге после столкновения.

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