Квят рассказал, как отнесётся к дождевой гонке в Венгрии

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят полагает, что на третьем этапе чемпионата в Венгрии у него и команды будут возможности набрать очки, а также рассказал, как отнесётся к дождевой гонке.



«Шансы на очки есть. «Хунгароринг» в теории подходит лучше нашему болиду. Надеюсь, мы найдём хороший темп.

Дождевая гонка? Кто знает, что она способна преподнести. Это всегда хорошие возможности, но при этом возрастает риск. Посмотрим. Если гонка будет на влажной трассе, надеюсь, мы сможем извлечь из этого максимум", — сказал Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

В первой гонке в Австрии Даниил сошёл с дистанции, после прокола колеса. На втором этапе, который также проходил на «Ред Булл Ринге», он финишировал 10-м и смог заработать одно очко.