Марко: не думаю, что «Феррари» войдёт в топ-3 по итогам чемпионата

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уверен, что у «Феррари» крайне мало шансов занять место в топ-3 Кубка конструкторов после того, как «Скудерии» пришлось урезать мощность силовой установки из-за расследования ФИА в 2019 году.



«Не думаю, что «Феррари» войдёт в тройку лучших по итогам чемпионата мира. Они примерно на восемь десятых секунды медленнее. Вы можете сделать однозначный вывод почему так произошло», — сказал Марко.



Консультант «Ред Булл» уверен, что «Феррари» попросту не хватит времени отыграть такое отставание.

«Я хотел бы, чтобы Феттель финишировал как можно выше. Обычно «Феррари» достаточно сильны, чтобы справиться с проблемами, но вы не можете отыграть так много в ходе одного сезона», — цитирует Марко GPblog.