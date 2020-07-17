Марко: не думаю, что «Феррари» войдёт в топ-3 по итогам чемпионата
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко уверен, что у «Феррари» крайне мало шансов занять место в топ-3 Кубка конструкторов после того, как «Скудерии» пришлось урезать мощность силовой установки из-за расследования ФИА в 2019 году.
«Не думаю, что «Феррари» войдёт в тройку лучших по итогам чемпионата мира. Они примерно на восемь десятых секунды медленнее. Вы можете сделать однозначный вывод почему так произошло», — сказал Марко.
Консультант «Ред Булл» уверен, что «Феррари» попросту не хватит времени отыграть такое отставание.
«Я хотел бы, чтобы Феттель финишировал как можно выше. Обычно «Феррари» достаточно сильны, чтобы справиться с проблемами, но вы не можете отыграть так много в ходе одного сезона», — цитирует Марко GPblog.
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