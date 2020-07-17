Норрис выяснил, из-за чего он испытывал боль на Гран-при Штирии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис на несколько дней вернулся в Великобританию перед Гран-при Венгрии, чтобы пройти обследование. После первого этапа гонщика беспокоили боли в грудной клетке и рёбрах. Гран-при Штирии Ландо провёл на обезболивающих.
«Я соблюдал самоизоляцию во время визита в Великобританию. Там мне удалось посетить нужных специалистов и пройти ряд обследований. Мне поставили диагноз, и я чувствую себя лучше на этой неделе.
Это просто гематомы, которые я получил из-за того, что очень долго не был за рулём машины Формулы-1, а затем сразу провёл целый гоночный уик-энд. Конечно, такого нельзя было предвидеть или подготовиться.
Сейчас мне значительно лучше, но это не то, что можно исцелить за одну ночь. Понять, насколько серьёзна проблема, можно только опять оказавшись за рулём и доведя его до предела», — сказал Норрис в интервью пресс-службе Формулы-1.
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