Сайнс: слишком рано жалеть о переходе в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс заявил, что его не беспокоит плохая форма «Феррари» в 2020 году. Испанец перейдёт в «Скудерию» после окончания сезона.
«Многие люди спрашивают, обеспокоен я или сожалею о решении. Но это не тот вопрос, на который нужно отвечать прямо сейчас. Думаю, ещё слишком рано судить в этом сезоне.
Нам всем нужно набраться терпения. Думаю, вы видели, как болиды команд могут меняться от сезона к сезону – как изменилась «Рейсинг Пойнт» по сравнению с прошлым годом и как «Феррари». Позитивный момент в Формуле-1 заключается в том, что этот процесс никогда не прекращается. Так что я не беспокоюсь о том, что происходит сейчас, потому что через год это может измениться.
Я заявлял это сто раз в интервью, моя главная цель в этом году — сделать всё возможное для «Макларена», а не сосредотачиваться на том, что происходит в «Феррари», — приводит слова Сайнса Autosport.
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