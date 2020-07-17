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Марко считает, что Гран-при Венгрии будет определяющим в плане шансов «Ред Булл» на титул

Марко считает, что Гран-при Венгрии будет определяющим в плане шансов «Ред Булл» на титул
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что результат Гран-при Венгрии будет крайне важен для его команды в плане сохранения шансов в борьбе за чемпионский титул в этом году.

«Хунгароринг» чуть больше подходит болидам «Ред Булл», чем трасса в Австрии, поэтому Марко уверен, что его пилотам крайне важно набрать больше очков в Венгрии по сравнению с соперниками и постараться побороться за победу.

«Поскольку у нас были свои проблемы, мы не могли воспользоваться сложностями с надёжностью у «Мерседеса». Если мы хотим сохранить шансы на завоевание чемпионского титула, то должны финишировать впереди них в эти выходные. Первое место было бы очень кстати», — приводит слова Марко GPblog.

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