Источник: Бинотто сохранит пост руководителя «Феррари»

Маттиа Бинотто вопреки свежим слухам сохранит пост руководителя команды «Феррари» в Формуле-1, утверждает итальянская версия Motorsport.

Генеральный директор «Скудерии» Луи Камильери по-прежнему доверяет Бинотто и хочет, чтобы именно он провёл перестройку команды с учётом введения лимита на бюджеты. При этом, по данным издания, Антонелло Колетта, которого считали одним из кандидатов на замену Бинотто, хотел бы сосредоточиться на программе GT, чтобы вернуть «Феррари» на вершину «24 часов Ле-Мана».

Бинотто после слабого для «Феррари» начала сезона столкнулся со шквалом критики. Болид «Скудерии» получился крайне неконкурентоспособным. По скорости «Феррари» уступает лидерам от 7 до 9 десятых на круге.