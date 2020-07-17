Хэмилтон рассказал, почему дважды повторил жест Black Power на Гран-при Штирии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём решении дважды выполнить салют Black Power – вскинутый вверх правый кулак – после победы в Гран-при Штирии. Он описал это как «важный момент» в своей жизни, который никогда не забудет.

Шестикратный чемпион Формулы-1 повторил жест, который стал популярен после того, как его показали афроамериканские спортсмены Томми Смит и Джон Карлос на Олимпийских играх 1968 года. В наши дни он стал одним из символов движения Black Lives Matter. Хэмилтон вскинул правый кулак после финиша, когда стоял на своём болиде, и позже на подиуме.

«Я видел записи и читал об их опыте и видел знаковый образ их приветствия, это вдохновляло меня. Расизм существует уже сотни лет и в настоящее время продолжается, борьба продолжается. Когда у вас есть такие иконы, такие люди, которые участвовали в этой битве, я просто нахожу это вдохновляющим. Это был правильный момент и очень важный для меня», — цитирует Хэмилтона GPFans.