В «Макларене» заявили, что решение по «розовому «Мерседесу» определит будущее Ф-1

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал протест «Рено» в адрес «Рейсинг Пойнт» по поводу их болида, который окрестили «розовым «Мерседесом». Он считает, что от принятого решения зависит вектор дальнейшего развития Формулы-1.



«Это важная тема для «Макларена». Думаю, что этот протест — ещё один ключевой элемент разъяснений того, что ФИА и руководство Формулы-1 хотят видеть в будущем.



Хотят ли они, чтобы Формула-1 превратилась в чемпионат по копированию, в соревнования, где есть, скажем, два или три производителя и большее количество их машин на трассе? Мы определённо думаем, что это неправильный путь.



Для нас Формула-1 и то, что делает её такой особенной, состоит в том, что это соревнование между 10 конструкторами. Так было всегда. Финальная версия болида — результат ноу-хау, инженерной силы, которую вы накапливали в команде годами. И, в конце концов, это соревнование, в котором мы все хотим участвовать. И думаю, что и фанаты жаждят видеть именно это.



Честно говоря, наша команда не знает всех подробностей протеста. Поэтому не имеет смысла комментировать его. Это будет просто спекуляция. Мы полностью поддерживаем эти инициативы со стороны «Рено», потому что они помогут всем нам получить разъяснения», — цитирует Зайдля RaceFans.