Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

Феттель — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Квят — 13-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у лидера общего зачёта Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на «Макларене».

Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 13-м, его напарник Пьер Гасли показал шестое время. Сессия прошла в дождевых условиях, что помешало ряду пилотов выехать на трассу.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.40,464
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,272
3. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,320
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,916
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,006
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,124
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +2,356
8. Ромен Грожан («Хаас») — +2,871
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,007
10. Шарль Леклер («Феррари») — +3,261
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,947
12. Ландо Норрис («Макларен») — +5,536
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — +6,958
14. Эстебан Окон («Рено»)
15. Даниэль Риккардо («Рено»)
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Александер Албон («Ред Булл»).

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020