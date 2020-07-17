Феттель — лучший во второй практике Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второй результат у лидера общего зачёта Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на «Макларене».
Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 13-м, его напарник Пьер Гасли показал шестое время. Сессия прошла в дождевых условиях, что помешало ряду пилотов выехать на трассу.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Вторая свободная практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.40,464
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,272
3. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,320
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,916
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,006
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +2,124
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +2,356
8. Ромен Грожан («Хаас») — +2,871
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,007
10. Шарль Леклер («Феррари») — +3,261
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,947
12. Ландо Норрис («Макларен») — +5,536
13. Даниил Квят («Альфа Таури») — +6,958
14. Эстебан Окон («Рено»)
15. Даниэль Риккардо («Рено»)
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Александер Албон («Ред Булл»).
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