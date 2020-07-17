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За минувшую неделю в Формуле-1 коронавирус диагностировали у двух человек

За минувшую неделю в Формуле-1 коронавирус диагностировали у двух человек
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере» проинформировала о результатах тестирования на коронавирус. За минувшую неделю, с 10 по 16 июля, в Ф-1 было проведено 4997 тестов. Диагностику прошли пилоты, члены команд и весь персонал, обслуживающий Гран-при. Результаты показали два положительных теста.

Пресс-служба сообщает, что люди, сдавшие положительный тест, не приезжали в Австрию и были немедленно изолированы. В Формуле-1 не намерены давать более подробную информацию по этому поводу. Подчёркивается, что следующая сводка будет опубликована через семь дней.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 стартовал с почти четырёхмесячным опозданием. К настоящему моменту в чемпионате успели провести лишь два этапа.

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